«Спартак» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Спартак» и нижегородское «Торпедо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);

Юсе — Кулик, Бакош — Ганзл — Радил;

Рылов — Сериков, Широков — Чернов — Цыплаков;

Зубарев — Соколов, Никонцев — Торченюк — Талалуев;

Вишневский, Авершин, Фёдоров — Юньков — Медведев.

«Торпедо»:

Тихомиров (Серебряков);

Пайгин — Уайдман, Чехович — Миле — Жафяров;

Остин — Орлов, Шенфельд — Шварц — Терри;

Марин — Мишарин, Гончарук — Белевич — Перескоков;

Ручкин, Дробин — Михеев — Ураков.