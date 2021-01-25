«Спартак» — «Торпедо»: стали известны составы команд
«Спартак» и нижегородское «Торпедо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Трушков);
Юсе — Кулик, Бакош — Ганзл — Радил;
Рылов — Сериков, Широков — Чернов — Цыплаков;
Зубарев — Соколов, Никонцев — Торченюк — Талалуев;
Вишневский, Авершин, Фёдоров — Юньков — Медведев.
«Торпедо»:
Тихомиров (Серебряков);
Пайгин — Уайдман, Чехович — Миле — Жафяров;
Остин — Орлов, Шенфельд — Шварц — Терри;
Марин — Мишарин, Гончарук — Белевич — Перескоков;
Ручкин, Дробин — Михеев — Ураков.
Алексей Жамнов будет находиться на тренерской лавке «Спартака» в игре с «Торпедо»
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