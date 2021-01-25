Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Спартак» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» и нижегородское «Торпедо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);
Юсе — Кулик, Бакош — Ганзл — Радил;
Рылов — Сериков, Широков — Чернов — Цыплаков;
Зубарев — Соколов, Никонцев — Торченюк — Талалуев;
Вишневский, Авершин, Фёдоров — Юньков — Медведев.

«Торпедо»:

Тихомиров (Серебряков);
Пайгин — Уайдман, Чехович — Миле — Жафяров;
Остин — Орлов, Шенфельд — Шварц — Терри;
Марин — Мишарин, Гончарук — Белевич — Перескоков;
Ручкин, Дробин — Михеев — Ураков.

Алексей Жамнов будет находиться на тренерской лавке «Спартака» в игре с «Торпедо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021