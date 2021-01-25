«Йокерит» — «Авангард»: Бобков займёт место в воротах гостей
«Йокерит» и омский «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 25 января, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Йокерит»:
Калниньш (Юкури),
Лёв — Лепистё, Савинайнен — О'Нилл — Иконен;
Скленичка — Кивистё, Хянникяйнен — Шрёдер — Йенсен;
Фриман — Грант, Хаапала — Норман — Юнттила;
Мяэналанен — Пильстрём — Анттила.
«Авангард»:
Бобков (Грубец);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Чистяков — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;
Готовец, Потапов — Стась — Дедунов.
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