«Йокерит» — «Авангард»: Бобков займёт место в воротах гостей

«Йокерит» и омский «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 25 января, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Йокерит»:

Калниньш (Юкури),

Лёв — Лепистё, Савинайнен — О'Нилл — Иконен;

Скленичка — Кивистё, Хянникяйнен — Шрёдер — Йенсен;

Фриман — Грант, Хаапала — Норман — Юнттила;

Мяэналанен — Пильстрём — Анттила.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);

Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;

Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;

Чистяков — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;

Готовец, Потапов — Стась — Дедунов.