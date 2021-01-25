Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» — «Авангард»: Бобков займёт место в воротах гостей

«Йокерит» — «Авангард»: Бобков займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» и омский «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 25 января, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Йокерит»:

Калниньш (Юкури),
Лёв — Лепистё, Савинайнен — О'Нилл — Иконен;
Скленичка — Кивистё, Хянникяйнен — Шрёдер — Йенсен;
Фриман — Грант, Хаапала — Норман — Юнттила;
Мяэналанен — Пильстрём — Анттила.

«Авангард»:

Бобков (Грубец);
Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше;
Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Каблуков;
Чистяков — Гончаров, Толчинский — Семёнов — Хохлачёв;
Готовец, Потапов — Стась — Дедунов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021