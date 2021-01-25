«Вашингтон» представил альтернативный вариант формы

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» представил третий вариант формы, информирует официальный сайт американского клуба.

В заявлении клуба говорится, что большая буква W на передней части служит данью уважения Вашингтону. Буква W символизирует силу столицы США. Цветовая гамма соответствует флагу страны.

Фото: официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

В альтернативной форме «столичные» проведут в нынешнем сезоне семь матчей. Впервые в новой форме игроки выйдут на лёд 27 января в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Сезон в НХЛ стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.

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