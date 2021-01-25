«Спартак» — «Торпедо»: Брэди Остин получил «5+20» за толчок на борт

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» в Москве принимает нижегородское «Торпедо» (0:0, идёт первый период).

В первом периоде защитник «Торпедо» Брэди Остин был удалён до конца игры. Он грубо атаковал нападающего Павла Медведева, толкнув его на борт, и получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Хоккеист «Спартака» покинул лёд из-за травмы.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.