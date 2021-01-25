Форвард «Авангарда» Илья Каблуков прервал безголевую серию. Она длилась 121 матч
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» в Хельсинки принимает омский «Авангард» (1:2, идёт второй период).
В этой встрече нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прервал свою рекордную безголевую серию. В начале второго периода россиянин забил гол, чего не делал на протяжении 121 игры. Ему ассистировали Илья Ковальчук и Денис Зернов.
Предыдущий раз Каблуков забивал 14 ноября 2018 года в составе СКА в ворота «Адмирала» (8:2).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В 31 матче регулярного чемпионата Каблуков набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводит на льду 7 минут 39 секунд.
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