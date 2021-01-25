«Спасибо «Йокериту», что он существует». «Авангард» отреагировал на гол Каблукова

Пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере» отреагировала на гол нападающего Ильи Каблукова в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:2, завершился второй период). 33-летний хоккеист прервал свою рекордную безголевую серию, которая длилась 121 матч.

«Спасибо «Йокериту», что он существует! Ведь в матче с ним забил Каблуков! Да!», — говорится в сообщении.

Каблуков отличился в начале второго периода. Ему ассистировали Илья Ковальчук и Денис Зернов. Предыдущий раз он забивал 14 ноября 2018 года в составе СКА в ворота «Адмирала» (8:2).

В 31 матче регулярного чемпионата Каблуков набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводит на льду 7 минут 39 секунд.