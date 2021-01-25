Минское «Динамо» одержало третью победу кряду, дома обыграв «Северсталь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе МКСК «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, который забросил победную шайбу и отдал одну результативную передачу. Единственный гол у «Северстали» забил Якоб Берглунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа белорусского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 января.