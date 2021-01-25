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Минское «Динамо» одержало третью победу кряду, дома обыграв «Северсталь»

Минское «Динамо» одержало третью победу кряду, дома обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе МКСК «Минск-арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, который забросил победную шайбу и отдал одну результативную передачу. Единственный гол у «Северстали» забил Якоб Берглунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа белорусского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Демков (Принс, Менелл) – 27:39' (5x4)   1:1 Берглунд (Морозов, Гераськин) – 42:26' (5x4)   2:1 Принс (Фальковский, Митчелл) – 49:49' (5x5)
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