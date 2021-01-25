«Авангард» в гостях уверенно обыграл «Йокерит», Ковальчук набрал 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

По два очка в составе победителей набрали Сергей Толчинский (1+1), Андрей Стась (1+1) и Илья Ковальчук (0+2). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 27 бросков. У «Йокерита» отличились Йон Норман и Хенрик Хаапала.

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Это четвёртое поражение финского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ХК «Сочи», а «Авангард» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 27 января.