«Авангард» в гостях уверенно обыграл «Йокерит», Ковальчук набрал 2 очка
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
По два очка в составе победителей набрали Сергей Толчинский (1+1), Андрей Стась (1+1) и Илья Ковальчук (0+2). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 27 бросков. У «Йокерита» отличились Йон Норман и Хенрик Хаапала.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртое поражение финского клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ХК «Сочи», а «Авангард» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 27 января.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Хохлачёв (Чудинов, Толчинский) – 13:48' (5x5) 0:2 Каблуков (Ковальчук, Зернов) – 25:19' (5x5) 1:2 Норман (Хаапала) – 27:45' (5x5) 1:3 Толчинский (Каски) – 41:46' (5x4) 2:3 Хаапала (Норман, Юнттила) – 46:49' (5x5) 2:4 Стась (Готовец, Ковальчук) – 50:59' (5x5) 2:5 Потапов (Стась) – 57:22' (5x5)
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