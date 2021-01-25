«Спартак» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Артём Фёдоров. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 24 броска. У «Торпедо» отличились Крис Уайдман и Крис Терри.

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Таким образом, столичный клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 28 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» 27 января в Минске — с местным «Динамо».