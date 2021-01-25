«Спартак» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Торпедо»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Артём Фёдоров. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 24 броска. У «Торпедо» отличились Крис Уайдман и Крис Терри.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, столичный клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 28 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» 27 января в Минске — с местным «Динамо».
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Уайдман (Терри, Жафяров) – 33:06' (5x4) 1:1 Вишневский (Зубарев, Широков) – 37:20' (5x5) 1:2 Терри (Уайдман, Жафяров) – 54:26' (5x4) 2:2 Фёдоров (Рылов, Талалуев) – 56:59' (5x4) 3:2 Цыплаков (Юсе, Фёдоров) – 62:49' (3x3)
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