«Витязь» всухую обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Шайбы в составе победителей забросили Захар Бардаков, Каспарс Даугавиньш и Якуб Ержабек. Свой третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Витязя» Илья Ежов, который отразил 31 бросок.

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Это седьмое поражение китайского клуба в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 января в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Витязь» 31 января в Минске — с местным «Динамо».