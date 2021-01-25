«Витязь» всухую обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.
Шайбы в составе победителей забросили Захар Бардаков, Каспарс Даугавиньш и Якуб Ержабек. Свой третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Витязя» Илья Ежов, который отразил 31 бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это седьмое поражение китайского клуба в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 января в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Витязь» 31 января в Минске — с местным «Динамо».
Рекомендуем вам
- 25 января 2021
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:31
-
21:28
-
21:13
-
20:50
-
20:37
-
19:59
-
19:51
-
19:05
-
18:49
-
18:18
-
18:00
-
17:21
-
16:30
-
15:59
-
15:50
-
15:20
-
14:59
-
14:40
-
14:23
-
13:48
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:55
-
11:12
-
10:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам