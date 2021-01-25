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«Витязь» всухую обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» всухую обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Шайбы в составе победителей забросили Захар Бардаков, Каспарс Даугавиньш и Якуб Ержабек. Свой третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Витязя» Илья Ежов, который отразил 31 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это седьмое поражение китайского клуба в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 27 января в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Витязь» 31 января в Минске — с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бардаков (Гребенщиков) – 17:05' (5x5)   2:0 Даугавиньш (Дэнфорт) – 32:00' (5x4)   3:0 Ержабек (Дэнфорт) – 59:53' (en)
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