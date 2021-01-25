Хартли: после гола Каблукова «скамейка» «Авангарда» просто взорвалась

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:2).
«Сегодня все себя здорово проявили, сильный матч провёл «Авангард». Забили почти все звенья, мы здорово действовали и в большинстве, и в меньшинстве, комбинации классно разыгрывали, Бобков был на высоте. Горжусь ребятами, отличное начало выезда.
Якупов не играл по медицинским причинам. Оценка игры Каблукова? Илья сегодня очень важную шайбу забросил. Я поставил его не в четвёртое сочетание, так как хотел внести баланс в звенья между трудягами и игровиками. Каблуков сегодня очень старался, все знали, что он давно не мог забить, и когда он это сделал, наша «скамейка» просто взорвалась.
Нам удалось одержать победу именно потому, что все внесли свой вклад. Очень рад за парней, которые забили: Потапов, Костин — они начали получать вознаграждение за свою работу. Это честные трудяги, на которых всегда можно положиться», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 25 января 2021
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