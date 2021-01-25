Толчинский — об ударе в лицо Анттиле: сгоряча, наверное, чтобы не подъезжал больше
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:2).
«Отличная игра, хочу поздравить Илью Каблукова с долгожданным голом. Мой гол? На самом деле не я забил, там был рикошет от Клима Костина. Как справились с давлением «Йокерита»? Как-то справились, они нас возили, конечно. Но мы строго отоборонялись, Бобков подтащил, в обороне неплохо в общем сыграли. Заехал кулаком Анттиле? Сгоряча, наверное, чтобы не подъезжал больше. Он мне в спину ударил до этого. Так нельзя, конечно, делать, но и за себя надо уметь постоять», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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