Жафяров повторил клубный рекорд «Торпедо», набрав 53 очка за сезон

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Два очка в составе «Торпедо» набрал нападающий Дамир Жафяров (0+2). Таким образом, в этом сезоне на счету 26-летнего форварда стало 53 (19+34) очка в 49 матчах. Он повторил клубный рекорд по очкам в элите отечественного хоккея, который до этого дня принадлежал Михаилу Варнакову-старшему.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 28 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» 27 января в Минске — с местным «Динамо».