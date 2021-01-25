Жафяров повторил клубный рекорд «Торпедо», набрав 53 очка за сезон

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Два очка в составе «Торпедо» набрал нападающий Дамир Жафяров (0+2). Таким образом, в этом сезоне на счету 26-летнего форварда стало 53 (19+34) очка в 49 матчах. Он повторил клубный рекорд по очкам в элите отечественного хоккея, который до этого дня принадлежал Михаилу Варнакову-старшему.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 28 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» 27 января в Минске — с местным «Динамо».
- 26 января 2021
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:55
-
23:30
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:31
-
21:28
-
21:13
-
20:50
-
20:37
-
19:59
-
19:51
-
19:05
-
18:49
-
18:18
-
18:00
-
17:21
-
16:30
-
15:59
-
15:50
-
15:20
-
14:59
-
14:40
-
14:23
-
13:48