Разин: кто молодец в составе минского «Динамо»? Зак Митчелл молодец!

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

«Очень хорошая игра была, достойная плей-офф по накалу. Я думаю, что все понимали, чего она стоит. Поэтому команды сыграли строго и дисциплинировано. Я думаю, что мы выглядели не хуже соперника, но очки ушли им. Поэтому «Динамо» с победой.

Кто молодец в составе Минска? Зак Митчелл молодец!», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Это третья победа белорусского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 января.