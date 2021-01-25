Жафяров: приятно набирать очки, но мои рекорды — это не самое главное

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«Мои рекорды — это не самое главное, что было. Приятно набирать очки, помогать команде, но было бы ещё приятнее, если бы мы выиграли. Игра получилась равной, напряжённой. Где-то мы свои моменты не забили, в том числе и в овертайме. Но и они не реализовали свои, Андрюха Тихомиров хорошо сыграл. Нам одно очко пригодится.
Бывает, что большинство не всегда получается, хорошо, что сегодня дважды забили в большинстве, мы работаем над всеми компонентами на тренировках. Хорошо, когда это приносит результат. Находиться в топ-3 бомбардиров все лиги – это приятно, я много раз об этом говорил. Результат команды зависит от результата каждого игрока. Приятно быть в этой гонке. Для меня это не самое главное, я не стремлюсь кого-то догнать, перегнать. Стремлюсь каждую смену делать свою работу», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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