Р. Ротенберг: наша задача – чтобы в каждом вузе была хоккейная коробка

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о развитии студенческого хоккея в стране.

«Развитие студенческого хоккея – очень важное направление. Для меня большая честь участвовать сегодня в этой замечательной игре под звёздами Кремля в самом сердце столицы и всей нашей страны. Мы должны уделить ещё больше внимания студенческому и массовому спорту, доработать все нюансы и детали. В плане расширения СХЛ наша задача – чтобы в каждом вузе была хоккейная коробка, было общее расписание, чтобы студентам не приходилось бы выбирать между спортом и учебой. Люди должны развиваться гармонично: и учиться хорошо, и заниматься спортом. Это не значит, что все должны обязательно стать профессионалами в хоккее, впоследствии у них будет возможность выбрать любую профессию – стать экономистом, юристом или профессиональным хоккеистом, если для этого есть талант. Главное – дать человеку выбор.

У нас есть дополнительные программы, направленные на совмещение спорта и учебы. Мы работаем над этим уже не первый год, проводим консультации с Минспорта, Министерством образования. Уверен, мы достигнем того, что у каждого нашего студента будет гармоничное развитие, каждый будет иметь возможность заниматься любым видом спорта – хоккеем, футболом, шахматами, не важно. Это всё — одна спортивная семья», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.