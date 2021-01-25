Р. Ротенберг: наша задача – чтобы в каждом вузе была хоккейная коробка

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о развитии студенческого хоккея в стране.
«Развитие студенческого хоккея – очень важное направление. Для меня большая честь участвовать сегодня в этой замечательной игре под звёздами Кремля в самом сердце столицы и всей нашей страны. Мы должны уделить ещё больше внимания студенческому и массовому спорту, доработать все нюансы и детали. В плане расширения СХЛ наша задача – чтобы в каждом вузе была хоккейная коробка, было общее расписание, чтобы студентам не приходилось бы выбирать между спортом и учебой. Люди должны развиваться гармонично: и учиться хорошо, и заниматься спортом. Это не значит, что все должны обязательно стать профессионалами в хоккее, впоследствии у них будет возможность выбрать любую профессию – стать экономистом, юристом или профессиональным хоккеистом, если для этого есть талант. Главное – дать человеку выбор.
У нас есть дополнительные программы, направленные на совмещение спорта и учебы. Мы работаем над этим уже не первый год, проводим консультации с Минспорта, Министерством образования. Уверен, мы достигнем того, что у каждого нашего студента будет гармоничное развитие, каждый будет иметь возможность заниматься любым видом спорта – хоккеем, футболом, шахматами, не важно. Это всё — одна спортивная семья», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.
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