Каблуков — о голе «Йокериту»: груз упал с плеч!

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:2). В этой встрече он забросил шайбу, прервав свою безголевую серию, которая составляла 121 матч.

«Как далась игра, насколько она отличалась от предыдущих? Сегодня, конечно, звено было более нацелено на атаку. Всегда приятно играть с такими мастерами, особенно как Ковальчук и Зернов. Что нужно было противопоставить «Йокериту», чтобы взять своё? Короткие смены и агрессивную игру.

Что почувствовал, когда всё-таки забил? Груз упал с плеч! А поддержка была всегда: сегодня перед игрой была такая же, как и на поле, каждый раз», — приводит слова Каблукова пресс-служба «Авангарда».