Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каблуков — о голе «Йокериту»: груз упал с плеч!

Каблуков — о голе «Йокериту»: груз упал с плеч!
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (5:2). В этой встрече он забросил шайбу, прервав свою безголевую серию, которая составляла 121 матч.

«Как далась игра, насколько она отличалась от предыдущих? Сегодня, конечно, звено было более нацелено на атаку. Всегда приятно играть с такими мастерами, особенно как Ковальчук и Зернов. Что нужно было противопоставить «Йокериту», чтобы взять своё? Короткие смены и агрессивную игру.

Что почувствовал, когда всё-таки забил? Груз упал с плеч! А поддержка была всегда: сегодня перед игрой была такая же, как и на поле, каждый раз», — приводит слова Каблукова пресс-служба «Авангарда».

Форвард «Авангарда» Илья Каблуков прервал безголевую серию. Она длилась 121 матч
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021