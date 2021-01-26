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3 российских хоккеиста оказались в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

3 российских хоккеиста оказались в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Авторитетное американское издание Forbes опубликовало информацию касательно самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в нынешнем сезоне. Так, в десятку попали сразу три российских игрока – это капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Полностью список 10 самых высокооплачиваемых игроков выглядит следующим образом:

1. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 13 млн зарплата и $ 3 млн от спонсоров ($ 16 млн общ.);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — $ 10,7 млн зарплата и $ 4,5 млн от спонсоров ($ 15,2 млн общ.);

3. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 12,3 млн зарплата и $ 2,7 млн от спонсоров ($ 15 млн общ.);

4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — $ 8,2 млн зарплата и $ 5 млн от спонсоров ($ 13,2 млн общ.);

5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — $ 7,9 млн зарплата и $ 4,5 млн от спонсоров ($ 12,4 млн общ.);

6. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — $ 10,7 млн зарплата и $ 500 тыс. от спонсоров ($ 11,2 млн общ.);

7. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 9,8 млн зарплата и $ 1,2 млн от спонсоров ($ 11 млн общ.);

8. Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») — $ 9,8 млн зарплата и $ 600 тыс. от спонсоров ($ 10,4 млн общ.);

9. Никлас Бекстрём («Вашингтон Кэпиталз») — $ 9,8 млн зарплата и $ 500 тыс. от спонсоров ($ 10,3 млн общ.);

10. Андрей Василевский («Тампа Бэй-Лайтнинг») — $ 9,8 млн зарплата и $ 250 тыс. от спонсоров ($ 10,1 млн общ.);

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