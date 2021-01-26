Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ дисквалифицировала бывшего генменеджера «Аризоны» Чайку до 31 декабря 2021 года

НХЛ дисквалифицировала бывшего генменеджера «Аризоны» Чайку до 31 декабря 2021 года
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Национальная хоккейная лига отстранила от работы в организации бывшего генерального менеджера «Аризоны Койотс» Джона Чайку. На функционера наложена дисквалификация по 31 декабря 2021 года

В июле 31-летний функционер покинул команду, несмотря на долгосрочный контракт. Чайка заявил, что «хотел бы быть с «Аризоной», но ситуация, созданная владельцем, сделала это невозможным». Позже владелец «Койотс» Алекс Меруэло попросил комиссара лиги Гэри Беттмэна дать оценку ситуации с уходом менеджера.

Ранее лига объявила, что «Аризона» в течение сезона-2019/2020 незаконно тестировала игроков, которых рассчитывала выбрать на драфте. По правилам НХЛ, это делать запрещено до наступления специального периода. Клуб признал вину и лишился двух выборов на драфте.

«Аризона» потеряла два выбора на драфте НХЛ за незаконное тестирование игроков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021