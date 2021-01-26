НХЛ дисквалифицировала бывшего генменеджера «Аризоны» Чайку до 31 декабря 2021 года

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Национальная хоккейная лига отстранила от работы в организации бывшего генерального менеджера «Аризоны Койотс» Джона Чайку. На функционера наложена дисквалификация по 31 декабря 2021 года
В июле 31-летний функционер покинул команду, несмотря на долгосрочный контракт. Чайка заявил, что «хотел бы быть с «Аризоной», но ситуация, созданная владельцем, сделала это невозможным». Позже владелец «Койотс» Алекс Меруэло попросил комиссара лиги Гэри Беттмэна дать оценку ситуации с уходом менеджера.
Ранее лига объявила, что «Аризона» в течение сезона-2019/2020 незаконно тестировала игроков, которых рассчитывала выбрать на драфте. По правилам НХЛ, это делать запрещено до наступления специального периода. Клуб признал вину и лишился двух выборов на драфте.
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