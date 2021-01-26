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Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5). В составе финской команды отличились Йон Норман и Хенрик Хаапала.

«Первый период был очень равным, может, у нас было преимущество, но мы не могли добраться до ворот. Во втором преимущество стало больше, но забросили только одну шайбу. В третьем стали больше удаляться, а «Авангард» был эффективен. Нам нужно ещё расти как команде», – цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Это четвёртое поражение финского клуба в последних шести встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с ХК «Сочи», а «Авангард» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 27 января.

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