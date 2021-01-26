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Пирсон забил в ворота «Оттавы» после блестящего паса Хёгландера мимо Зайцева

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Оттаву Сенаторз». После второго периода хозяева впереди — 4:1.

Автором третьей шайбы «косаток» стал нападающий Таннер Пирсон. Канадский форвард в ближнем бою переиграл голкипера «Оттавы» Мэтта Мюррея. В этом эпизоде необходимо отметить игру шведского форварда «Ванкувера» Нильса Хёгландера.

20-летний нападающий подобрал шайбу в зоне защиты, после чего совершил стремительный проход к воротам «Сенаторз». Сначала Хёгландер бросил шайбу в боковой борт, отыграв защитника Майка Райлли, а затем в падении успел выполнить блестящий пас на Пирсона мимо российского защитника Никиты Зайцева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.