Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пирсон забил в ворота «Оттавы» после блестящего паса Хёгландера мимо Зайцева

Пирсон забил в ворота «Оттавы» после блестящего паса Хёгландера мимо Зайцева
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Оттаву Сенаторз». После второго периода хозяева впереди — 4:1.

Автором третьей шайбы «косаток» стал нападающий Таннер Пирсон. Канадский форвард в ближнем бою переиграл голкипера «Оттавы» Мэтта Мюррея. В этом эпизоде необходимо отметить игру шведского форварда «Ванкувера» Нильса Хёгландера.

20-летний нападающий подобрал шайбу в зоне защиты, после чего совершил стремительный проход к воротам «Сенаторз». Сначала Хёгландер бросил шайбу в боковой борт, отыграв защитника Майка Райлли, а затем в падении успел выполнить блестящий пас на Пирсона мимо российского защитника Никиты Зайцева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Получивший «5+20» в полуфинале МЧМ-2020 Нильс Хёгландер забил первый гол в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021