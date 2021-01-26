Плющев: политика «Сибири» — выживание. Сильные тренеры ей просто не нужны, они опасны

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о неудачном выступлении «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Учитывая все объективные возможности команд второго эшелона, – «Сибирь». Новосибирск – большой хоккейный регион с великолепными традициями и болельщиками. Тем не менее дело идёт к тому, что в четвёртый раз за последние пять лет «Сибирь» станет девятой и не будет выступать в плей-офф.

Политикой клуба стало выживание. Это нужно было постараться, чтобы в таком регионе не создать фундамент команды и не наладить стабильную подпитку молодыми хоккеистами из системы клуба. За эти годы «Сибирь» стала одной из самых легионерозависимых команд КХЛ. Год назад финны выстрелили, в этом сезоне сыграли не на командный результат, а на личную статистику. Впрочем, и это тоже не получилось.

На мой взгляд, тренерской воли в Новосибирске в этом сезоне особо не просматривалось, клуб плыл на тихой волне, которую запускали менеджеры. Получается, сильные тренеры им просто не нужны, они им опасны», – цитирует Плющева Russia-Hockey.