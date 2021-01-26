Демков: прогноз на матч с «Торпедо» — 1:0 в нашу пользу

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1) и поделился ожиданиями от встречи с «Торпедо».
«Встреча получилась упорной и напряжённой. Играли две команды, которые идут рядом. Матч был «до гола». Неважно, какой счёт, главное – «Динамо» заработало важные два очка. Не думали о том, что прервали серию домашних поражений от «Северстали». Все наши мысли только об очках и борьбе за плей-офф. Мы тщательно готовимся к каждому сопернику, чтобы победить. Прогноз на матч с «Торпедо» — 1:0 в нашу пользу», — цитирует Демкова пресс-служба КХЛ.
Это третья победа белорусского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с «Торпедо», а «Северсталь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 января.
- 26 января 2021
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:10
-
08:05
-
07:52
-
07:31
-
07:05
-
06:47
-
06:30
-
06:09
-
04:50
-
04:31
-
04:17
-
03:04
-
02:25
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:55
-
23:30
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:43
-
22:42
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:09
-
21:53
-
21:47
-
21:42
-
21:31
-
21:28
-
21:13
-
20:50