Демков: прогноз на матч с «Торпедо» — 1:0 в нашу пользу

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1) и поделился ожиданиями от встречи с «Торпедо».

«Встреча получилась упорной и напряжённой. Играли две команды, которые идут рядом. Матч был «до гола». Неважно, какой счёт, главное – «Динамо» заработало важные два очка. Не думали о том, что прервали серию домашних поражений от «Северстали». Все наши мысли только об очках и борьбе за плей-офф. Мы тщательно готовимся к каждому сопернику, чтобы победить. Прогноз на матч с «Торпедо» — 1:0 в нашу пользу», — цитирует Демкова пресс-служба КХЛ.

Это третья победа белорусского клуба подряд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с «Торпедо», а «Северсталь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 января.