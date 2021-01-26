Отец Дюбуа: мы договаривались с Кекяляйненом, что он не расскажет о запросе на обмен

Эрик Дюбуа, отец нападающего «Виннипег Джетс» Пьера-Люка Дюбуа, прокомментировал ситуацию с обменом своего сына из «Коламбус Блю Джекетс». В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «мундирами» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн, но сразу после этого стало известно, что он запросил обмен из клуба.

«Мы договаривались с Кекяляйненом, что он не расскажет о запросе на обмен. Но за день или два до открытия тренировочного лагеря всё стало достоянием общественности. Главный тренер «Коламбуса» практически одновременно высказался на сей счёт в средствах массовой информации. Молодому парню всегда нелегко справляться с подобными ситуациями. При первом же появлении в раздевалке Пьер вынужден был общаться на эту тему с партнёрами.

Посмотрите на ситуацию в «Виннипеге». Представили Лайне также запрашивали руководство «Джетс» об обмене, но клуб ничего не афишировал. Мы также не хотели выносить всё в публичную плоскость, но «Коламбус» поступил по-своему. Всё это не помогло делу.

Последняя смена сына за «Коламбус» была саботажем? В первых двух сменах Пьер создал два отличных моментах, и за это время ничего экстраординарного не происходило. А затем он просто расстроился. В ходе матчей часто бывают плохие эпизоды, и очень важно, как вы реагируете на них. Пьеру не дали возможность прийти в себя и реабилитироваться. Всё это выглядело частью общего плана. По реакции СМИ мы поняли, что обмен приближается», — цитирует отца Дюбуа TVA Sports.