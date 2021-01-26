Главный тренер «Оттавы» — о Мюррее: он должен был пройти через это и биться за нас
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом 7:1.
Голкипер «Оттавы» Мэтт Мюррей пропустил все семь шайб, отразил 28 бросков из 35. Семь пропущенных голов – это повторение личного антирекорда канадского голкипера в лиге. В сезоне-2016/2017 Мюррей, выступая за «Питтсбург Пингвинз», пропустил семь шайб в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (8:7 ОТ).
«Он должен найти способ справиться с этим. У него определенно была не очень хорошая игра. Но он должен был пройти через это и биться за нас», – ответил главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит на вопрос, почему не заменил Мюррея в ходе матча.
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