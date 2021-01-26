«Йокерит» продлил контракт с Анттилой, забившим в ворота сборной России в полуфинале ЧМ

«Йокерит» на официальном сайте клуба объявил о заключении нового контракта с нападающим Марко Анттилой. Действующее соглашение с финским форвардом было рассчитано до 30 апреля 2021 года. Новое соглашение продлено на один сезон с возможностью дополнительного продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-2" и 32 минутах штрафного времени. Марко проводит пятый сезон в клубе и шестой в лиге. Ранее он также защищал цвета новокузнецкого «Металлурга».

Звёздным часом опытного нападающего стал чемпионат мира 2019 года. На победном для сборной Финляндии турнире он отличился четыре раза в 10 матчах, при этом забросив все шайбы на стадии плей-офф. В том числе Марко стал автором единственного гола в полуфинале мирового первенства с командой России.