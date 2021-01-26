Генменеджер «Коламбуса»: хотел бы, чтобы Дюбуа рассказал правду, почему он решил уйти

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен отметил, что экс-форвард «мундиров» Пьер-Люк Дюбуа не объяснил причин появления у него желания покинуть клуб. В межсезонье канадский нападающий подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн, но сразу после этого стало известно, что он запросил обмен из клуба.

«С переговорами никогда не возникало никаких проблем, контракт был заключён очень быстро. Как только игрок и агент захотели участвовать в переговорах и мы договорились о сроке, это был очень простой процесс.



В этих переговорах не было ничего такого, и я хотел бы, чтобы Пьер-Люк рассказал правду, почему он решил уйти. Он не сказал это мне, не сказал ни своим партнёрам, ни кому-либо ещё. Дело явно не в переговорах по контракту, могу вас заверить», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Отец Дюбуа: мы договаривались с Кекяляйненом, что он не расскажет о запросе на обмен