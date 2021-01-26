Дюбуа — о желании уйти из «Коламбуса»: долго думал об этом. Всё произошло не в одночасье
Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, как созревало его желание покинуть «Коламбус Блю Джекетс». В межсезонье канадский нападающий подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн, но сразу после этого стало известно, что он запросил обмен из клуба.
«Я долго думал об этом. Всё произошло не в одночасье. Я не просто проснулся однажды утром и принял это решение. Это было предметом моих раздумий.
Отношения с клубом? Во время переговоров бывают разные моменты, вы ничего не принимаете на свой счёт. Но по мере того, как они затягиваются всё дольше и дольше, вы начинаете думать о таких вещах и ситуациях. В конце концов я пришёл к тому, что обмен стал желателен», – цитирует Дюбуа TVA Sports.
Генменеджер «Коламбуса»: хотел бы, чтобы Дюбуа рассказал правду, почему он решил уйти
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