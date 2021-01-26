Яшкин: «Динамо» знает, как играет ЦСКА. Нам нужно побеждать, чтобы быть выше в таблице

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится 27 января на домашней арене бело-голубых в Петровском парке. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Дерби — это всегда интересно. Предыдущие матчи с ними были «на тоненького». Нам нужно побеждать, чтобы как можно выше быть в таблице. Знаем, как они играют. Необходимо выходить на лёд с максимальной отдачей. Ошибок никто прощать не будет.

Наши болельщики даже при ограничениях очень сильно нам помогают. Хорошо, что теперь зрителей будет больше. Думаю, обе команды завтра это ощутят, и матч получится боевым и ярким. Ждём всех на игре!" — цитирует Яшкина пресс-служба московского клуба.