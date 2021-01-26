Яшкин: «Динамо» знает, как играет ЦСКА. Нам нужно побеждать, чтобы быть выше в таблице
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится 27 января на домашней арене бело-голубых в Петровском парке. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Дерби — это всегда интересно. Предыдущие матчи с ними были «на тоненького». Нам нужно побеждать, чтобы как можно выше быть в таблице. Знаем, как они играют. Необходимо выходить на лёд с максимальной отдачей. Ошибок никто прощать не будет.
Наши болельщики даже при ограничениях очень сильно нам помогают. Хорошо, что теперь зрителей будет больше. Думаю, обе команды завтра это ощутят, и матч получится боевым и ярким. Ждём всех на игре!" — цитирует Яшкина пресс-служба московского клуба.
Овечкин увидел триллер в КХЛ! Его «Динамо» победило в дерби, едва не отпустив ЦСКА с 4:1
«Армейцы» были близки к крутому камбэку.
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
13:15
-
12:56
-
12:35
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:11
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:10
-
08:05
-
07:52
-
07:31
-
07:05
-
06:47
-
06:30
-
06:09
-
04:50
-
04:31
-
04:17
-
03:04
-
02:25
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:55
-
23:30
-
23:08
-
23:06
-
23:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам