Варламов: с каждым днём Сорокин становится всё лучше и лучше. Первый матч не считается

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился мнением о первых матчах в НХЛ своего сменщика Ильи Сорокина.
«Если ему необходима помощь, то я помогаю. Конечно, если у него есть какие-то вопросы, то я всегда отвечаю. Если ему нужен совет, то пытаюсь дать совет. Но у него и так большой вратарский опыт, накопленный за много лет в КХЛ. Хоть это и другая лига с более широкой площадкой. Я считаю, что он здорово сыграл в прошлом матче с «Нью-Джерси», он хорошо выглядит на тренировках и доказывает свой уровень.
На мой взгляд, с каждым днём он становится всё лучше и лучше. Первый его матч с «Рейнджерс» не считается. Он не играл долгое время, и ему пришлось выйти на лёд без каких-либо приготовлений. Но с «Дэвилз» он был в порядке», – сказал Варламов.
- 26 января 2021
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