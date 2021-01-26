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Шайба Хартикайнена принесла «Салавату Юлаеву» гостевую победу в матче с «Амуром»

Шайба Хартикайнена принесла «Салавату Юлаеву» гостевую победу в матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу уфимской команды.

Счёт в матче открыл нападающий «Салавата» Джефф Плэтт, реализовавший большинство на шестой минуте первого периода. Хозяева смогли отыграться в середине второго отрезка усилиями Александра Шарова. В начале третьего периода форвард гостей Теэму Хартикайнен поразил ворота Марека Лангхамера, став автором победной шайбы. В оставшееся время счёт на табло уже не изменился. «Салават» во второй раз в нынешнем сезоне переиграл «Амур».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Плэтт (Ларсен, Алексеев) – 05:02' (5x4)   1:1 Шаров – 27:20' (5x5)   1:2 Хартикайнен (Ларсен, Маннинен) – 43:37' (5x5)

Права на видео принадлежат КХЛ. Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Через два дня, 28 января, команды снова встретятся в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Начало матча — в 12:00 мск.

Тройка «Салавата» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен находится в 17 шайбах от рекорда КХЛ
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