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Шайба Хартикайнена принесла «Салавату Юлаеву» гостевую победу в матче с «Амуром»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу уфимской команды.

Счёт в матче открыл нападающий «Салавата» Джефф Плэтт, реализовавший большинство на шестой минуте первого периода. Хозяева смогли отыграться в середине второго отрезка усилиями Александра Шарова. В начале третьего периода форвард гостей Теэму Хартикайнен поразил ворота Марека Лангхамера, став автором победной шайбы. В оставшееся время счёт на табло уже не изменился. «Салават» во второй раз в нынешнем сезоне переиграл «Амур».

Права на видео принадлежат КХЛ. Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Через два дня, 28 января, команды снова встретятся в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Начало матча — в 12:00 мск.