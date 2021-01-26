Лямся: у «Салавата» нет проблем с мотивацией, хотим попасть в топ-2 на Востоке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).
«Хорошая победа для нас. Это был непростой матч, сказались разница во времени и маленькая площадка. «Амур» дома играет хорошо, очень агрессивная команда. В Хабаровске всегда непросто играть. Нам удалось обыграть сильного соперника. В первом периоде забили и контролировали игру, во втором было много удалений, а в третьем периоде отличную шайбу забросила наша первая пятёрка.
Мы не так агрессивно играли в атаке и немного медленно, но выиграли, так что всё хорошо. Наш соперник тоже хотел выиграть и был мотивирован. У нас нет проблем с мотивацией, хотим попасть в топ-2 на Востоке. Метсола себя сегодня хорошо проявил, во втором матче у нас есть возможность заняться ротацией. Посмотрим, кто сыграет.
В нашей успешной работе с Джеффом Плэттом нет секрета. Главное – это упорный труд самого игрока, то, как хорошо он влился в команду. До подписания контракта с Джеффом у нас состоялся разговор. Он был рад, мы хорошо друг друга поняли. Он помогает команде всеми силами», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 26 января 2021
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