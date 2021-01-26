ХК «Сочи» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

ХК «Сочи» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт клуба. В ходе выезда южане сразятся с финским «Йокеритом» (27 января), московским «Динамо» (29 января) и нижнекамским «Нефтехимиком» (31 января).

Вратари: Максим Третьяк, Иван Кульбаков, Алексей Красиков.

Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Иван Мищенко, Владислав Валенцов, Максим Минеев, Рафаэль Батыршин, Даниил Мироманов, Олег Погоришный, Никита Седов.

Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Иван Володин, Ансель Галимов, Никита Точицкий, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Владислав Курбатов, Данила Квартальнов, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков, Сергей Шмелёв.

Отмечается, что Дмитрий Колготин и Максим Минеев присоединятся к команде в Москве.