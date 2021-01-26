«Сибирь» — «Нефтехимик»: Чесалин и Порядин устроили драку

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Новосибирске принимает нижнекамский «Нефтехимик» (5:4, идёт третий период).

В начале третьего периода нападающий «Сибири» Евгений Чесалин и форвард «Нефтехимика» Павел Порядин устроили драку. Форварды обменялись мощными ударами, арбитры с трудом разняли хоккеистов. Оба нападающих были наказаны пятиминутным штрафом.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.