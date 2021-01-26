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«Сибирь» — «Нефтехимик»: Чесалин и Порядин устроили драку

«Сибирь» — «Нефтехимик»: Чесалин и Порядин устроили драку
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в Новосибирске принимает нижнекамский «Нефтехимик» (5:4, идёт третий период).

В начале третьего периода нападающий «Сибири» Евгений Чесалин и форвард «Нефтехимика» Павел Порядин устроили драку. Форварды обменялись мощными ударами, арбитры с трудом разняли хоккеистов. Оба нападающих были наказаны пятиминутным штрафом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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