«Барыс» прервал серию из четырёх побед, уступив «Трактору»

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Автором победной шайбы стал форвард гостей Виталий Кравцов. По два очка в составе «Трактора» набрали Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 21 бросок. У «Барыса» отличились Егор Петухов и Валерий Орехов.

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Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 28 января.