«Барыс» прервал серию из четырёх побед, уступив «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Автором победной шайбы стал форвард гостей Виталий Кравцов. По два очка в составе «Трактора» набрали Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 21 бросок. У «Барыса» отличились Егор Петухов и Валерий Орехов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 28 января.
- 26 января 2021
-
19:47
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:25
-
17:47
-
17:26
-
17:11
-
16:35
-
16:17
-
15:45
-
15:00
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:25
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:35
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:34
-
10:11
-
09:45
-
09:16