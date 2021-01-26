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«Барыс» прервал серию из четырёх побед, уступив «Трактору»

«Барыс» прервал серию из четырёх побед, уступив «Трактору»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Автором победной шайбы стал форвард гостей Виталий Кравцов. По два очка в составе «Трактора» набрали Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил 21 бросок. У «Барыса» отличились Егор Петухов и Валерий Орехов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 28 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2021, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Калинин, Пилут) – 11:01' (5x5)   1:1 Петухов (Орехов, Старченко) – 32:33' (5x5)   1:2 Калинин (Пилут) – 33:04' (5x5)   1:3 Кравцов (Гика, Бэйлен) – 34:02' (5x5)   2:3 Орехов (Лилья, Петухов) – 51:48' (5x5)
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