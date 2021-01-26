Гуркин: сегодня было больше нацеленности на ворота, «Сибирь» старалась играть для зрителей

Защитник новосибирской «Сибири» Ефим Гуркин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика» (6:4).

«Начали матч хорошо, была установка играть на победу. Тем более в нашей ситуации. Старались играть для зрителей, чтобы им понравился наш хоккей. Пропустили в конце первого периода. Я думал, что этот гол нам с нашей психологией как-то поможет не опустить рук — сезон показывает, что мы можем начать неправильно действовать. Во втором периоде так и получилось, но хорошо, что быстро пришли в себя, забили хорошие голы и выиграли.

Когда последний раз я набирал три очка за матч? Это было давно, в Уфе, матч с «Северсталью». Это была моя единственная игра с тремя очками за сезон. Личный рекорд по результативности? Вообще не держу этого в голове. Сейчас у нас есть шанс, мы должны за него цепляться. Сегодня сделали маленький шажок, и я надеюсь, что дальше — больше, мы будем идти вперёд.

Что изменили по сравнению с матчем в Нижнекамске в начале января? Нацеленности на ворота сегодня было больше. Больше бросков, больше простоты. Но в целом рисунок игры остался тем же», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.