Гуркин: сегодня было больше нацеленности на ворота, «Сибирь» старалась играть для зрителей

Защитник новосибирской «Сибири» Ефим Гуркин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика» (6:4).
«Начали матч хорошо, была установка играть на победу. Тем более в нашей ситуации. Старались играть для зрителей, чтобы им понравился наш хоккей. Пропустили в конце первого периода. Я думал, что этот гол нам с нашей психологией как-то поможет не опустить рук — сезон показывает, что мы можем начать неправильно действовать. Во втором периоде так и получилось, но хорошо, что быстро пришли в себя, забили хорошие голы и выиграли.
Когда последний раз я набирал три очка за матч? Это было давно, в Уфе, матч с «Северсталью». Это была моя единственная игра с тремя очками за сезон. Личный рекорд по результативности? Вообще не держу этого в голове. Сейчас у нас есть шанс, мы должны за него цепляться. Сегодня сделали маленький шажок, и я надеюсь, что дальше — больше, мы будем идти вперёд.
Что изменили по сравнению с матчем в Нижнекамске в начале января? Нацеленности на ворота сегодня было больше. Больше бросков, больше простоты. Но в целом рисунок игры остался тем же», — передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 26 января 2021
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