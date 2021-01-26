Хоккеисты минского «Динамо» Принс, Паре и Тейлор будут выступать за сборную Беларуси

Хоккеисты минского «Динамо» Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор приняли предложение Федерации хоккея Беларуси выступать за национальную команду, информирует официальный сайт ФХБ.

Теперь, в соответствии с правилами ИИХФ по истечении срока обязательного спортивного карантина, составляющего 16 месяцев с даты проведения первого официального матча в составе белорусской команды, ФХБ может быть инициирована процедура ходатайства перед Международной федерацией хоккея о получении игроками права выступления за Беларусь в официальных турнирах.

Напомним, 18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.