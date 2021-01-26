Илья Каблуков и Максим Гончаров сразились со знаменитостями в новом шоу «Авангарда»

«Авангард» на своём канале в YouTube представил новое шоу «Avangard Hockey Challenge», в котором хоккеисты команды сражаются со знаменитостями в безумных хоккейных челленджах. Его первыми участниками стали Илья Каблуков и Максим Гончаров. За команду знаменитостей сыграли стендап-комик Виктор Комаров, актёры Александр Пташенчук и Даниил Вахрушев.

Посмотреть видео можно также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.