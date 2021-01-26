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Нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил выбыл на срок до шести недель из-за травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил выбыл на четыре-шесть недель из-за травмы верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Хоккеист получил повреждение 25 января в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2). За 10 минут до окончания второго периода форвард «Рейнджерс» столкнулся с нападающим «Питтсбурга» Эваном Родригесом. После столкновения чешский хоккеист остался лежать на льду. Ему потребовалась помощь медика, на лёд он больше не вышел.

В пяти матчах регулярного чемпионата 21-летний Хитил забросил 2 шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+3».

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).