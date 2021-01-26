Гатиятулин: знаем потенциал «Трактора». Игра в большинстве — один из ключевых моментов

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2).
«Рады победе. Нужны были очки. По игре двоякое впечатление. В начале матча получилось, во втором периоде тоже, а в третьем отдали инициативу, прижались к своим воротам, дали сопернику пространство и игра переместилась в нашу зону. Сыграли самоотверженно, важно было выиграть — выиграли. Готовимся к следующей встрече.
Почему в большинстве использовали схему, где три игрока располагаются близко к синей линии? Это не только сегодня. Знаем наш потенциал, игра в большинстве — один из ключевых моментов, над этим идет ежедневная работа. Есть варианты, но в игре соперник не всегда дает что-то сделать. Другого рецепта нет, кроме того, чтобы работать и разбирать такие моменты. Это и делаем.
Как определяем кто из вратарей лучше готов на данный момент? Смотрим, как сыграли предыдущий матч, а также физическое, функциональное и эмоциональное состояние. Тогда и принимаем решение. С этим соперником мы уже играли, проанализировали прошлую встречу, после чего решили, что будет играть Иван.
Конечно, думаем о плей-офф. Возможны изменения в составе, все ребята в обойме. С тренерским штабом «Челмета» мы на связи, там есть кандидаты. Впереди — пауза, если будет возможность кого-то попробовать, обязательно это сделаем», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 26 января 2021
-
22:09
-
21:55
-
21:33
-
20:52
-
20:37
-
19:55
-
19:47
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:25
-
17:47
-
17:26
-
17:11
-
16:35
-
16:17
-
15:45
-
15:00
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:25
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:35
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:05