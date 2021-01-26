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Гатиятулин: знаем потенциал «Трактора». Игра в большинстве — один из ключевых моментов

Гатиятулин: знаем потенциал «Трактора». Игра в большинстве — один из ключевых моментов
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2).

«Рады победе. Нужны были очки. По игре двоякое впечатление. В начале матча получилось, во втором периоде тоже, а в третьем отдали инициативу, прижались к своим воротам, дали сопернику пространство и игра переместилась в нашу зону. Сыграли самоотверженно, важно было выиграть — выиграли. Готовимся к следующей встрече.

Почему в большинстве использовали схему, где три игрока располагаются близко к синей линии? Это не только сегодня. Знаем наш потенциал, игра в большинстве — один из ключевых моментов, над этим идет ежедневная работа. Есть варианты, но в игре соперник не всегда дает что-то сделать. Другого рецепта нет, кроме того, чтобы работать и разбирать такие моменты. Это и делаем.

Как определяем кто из вратарей лучше готов на данный момент? Смотрим, как сыграли предыдущий матч, а также физическое, функциональное и эмоциональное состояние. Тогда и принимаем решение. С этим соперником мы уже играли, проанализировали прошлую встречу, после чего решили, что будет играть Иван.

Конечно, думаем о плей-офф. Возможны изменения в составе, все ребята в обойме. С тренерским штабом «Челмета» мы на связи, там есть кандидаты. Впереди — пауза, если будет возможность кого-то попробовать, обязательно это сделаем», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

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