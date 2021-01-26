Михайлис: главное, что «Барыс» старается выигрывать в каждом матче, ребята выкладываются

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).

«Первый период «Трактор» начал мощно, агрессивно и активно. Не сказать, чтобы мы не были к этому готовы. Знали, что они первый период играют мощно. Во втором уже выровняли игру, больше владели шайбой в зоне соперника, угрожали, создали ряд хороших голевых моментов. Один реализовали. Где-то после этого гола, может, потеряли концентрацию и пропустили две шайбы. В третьем периоде все силы бросили, чтобы отыграться, забили хороший гол, были еще моменты.

Что случилось с Ортио? Микротравма там была. Сейчас врачи еще оценят. Орехов? Валерий стал более стабильно играть. Где-то бывали у него 2–3 грубые ошибки за матч, сейчас уже меньше. Старается дисциплинированно играть, надёжно. Есть ещё погрешности, надо их исправлять и работать над этим.

Принципиально ли для нас место в таблице перед плей-офф? Пока неинтересно. Главное, что мы стараемся выигрывать в каждом матче, ребята выкладываются. Если взять наш календарь, то сейчас была пауза и семь матчей через день. Нужно, чтобы ребята восстановились и были готовы к новому матчу, эмоциям и борьбе. Будем стараться подняться как можно выше.

Что с Фрэттином? Работает с командой, получил повреждение в матче с «Витязем». Пропустит ли следующий матч? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Трактора».