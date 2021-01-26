ИИХФ 1 февраля примет решение о месте проведения ЧМ-2021. Турнир пройдёт в одной стране

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято в понедельник, 1 февраля.
«Есть некие технические детали, которые сегодня не позволили нам принять решение о месте проведения чемпионата мира. После сегодняшних обсуждений стало понятно, что нам ещё потребуется время. Решение примем на следующей неделе. Возможно, уже в понедельник. Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведён в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».
Напомним, 18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.
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