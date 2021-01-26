Расмуссен — о матче с «Автомобилистом»: не думаю, что это была моя лучшая игра в сезоне

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Первый период не был таким хорошим, несмотря на то что мы первыми забили. Во втором смогли добавить и сыграли в крепкий командный хоккей. Конечно, приятно забросить две шайбы, но не думаю, что это была моя лучшая игра в сезоне. Мне кажется, были матчи, где я действовал получше», — приводит слова Расмуссена пресс-служба КХЛ.

Это пятая кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.