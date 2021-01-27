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Бобровский пропустил 2 шайбы с первых 2 бросков в матче «Коламбус» — «Флорида»

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Ворота «Флориды» защищает российский голкипер Сергей Бобровский, который пропустил две шайбы после первых двух бросков. За «Коламбус» забили Кевин Стенлунд и Александр Тексье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Радко Гудас.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.