Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» проиграли «Баффало», у Бучневича результативная передача

«Рейнджерс» проиграли «Баффало», у Бучневича результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» дома победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел.

У «Рейнджерс» голами отметились Крис Крайдер и К'Андре Миллер. Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич принял участие в первом голе, отдав результативную передачу. Бучневич провёл на льду 18.17. Другой россиянин в составе гостей Артемий Панарин провел на льду 23.14 и заработал показатель полезности «0», а вратарь Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24. Другой голкипер Игорь Шестёркин на лёд не выходил.

Это поражение стало для «Рейнджерс» четвёртым подряд, а «Баффало» оформил вторую подряд победу в чемпионате.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Рейнджерс» примут «Питтсбург» 31 января и 2 февраля, а «Баффало» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 30 и 31 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Бучневич) – 06:28' (5x5)   1:1 Козенс (Стаал, Ристолайнен) – 12:50' (5x4)   1:2 Миллер (Блэквелл, Лемье) – 19:53' (5x5)   2:2 Ридер (Ирвин) – 26:03' (5x5)   3:2 Айкел (Олофссон, Далин) – 27:31' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021