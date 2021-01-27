«Рейнджерс» проиграли «Баффало», у Бучневича результативная передача

В очередном матче чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» дома победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел.

У «Рейнджерс» голами отметились Крис Крайдер и К'Андре Миллер. Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич принял участие в первом голе, отдав результативную передачу. Бучневич провёл на льду 18.17. Другой россиянин в составе гостей Артемий Панарин провел на льду 23.14 и заработал показатель полезности «0», а вратарь Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24. Другой голкипер Игорь Шестёркин на лёд не выходил.

Это поражение стало для «Рейнджерс» четвёртым подряд, а «Баффало» оформил вторую подряд победу в чемпионате.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Рейнджерс» примут «Питтсбург» 31 января и 2 февраля, а «Баффало» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 30 и 31 января.