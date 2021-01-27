Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов забросил шайбу и отдал две передачи

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов забросил шайбу и отдал две передачи
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк (2), Нолан Патрик, Джоэль Фараби и Иван Проворов. Кроме того, на счету россиянина две результативные передачи.

У «дьяволов» отличились Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. На счету российского защитника Дмитрия Куликова одна результативная передача. Никита Гусев провёл на льду 19.02 и заработал показатель полезности «-2».

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Филадельфия» примет «Нью-Йорк Айлендерс» 31 января и 1 февраля, а «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 30 и 31 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Проворов, Ворачек) – 15:03' (5x4)   0:2 ван Римсдайк (Проворов, Жиру) – 20:59' (5x4)   1:2 Маклауд (Вуд, Бастиан) – 31:59' (5x5)   2:2 Зейджак (Юнссон, Куокканен) – 36:43' (5x5)   2:3 Патрик (Жиру, Конечны) – 47:03' (5x5)   2:4 Фараби (Лотон) – 52:36' (5x5)   2:5 Проворов – 58:24' (en)   3:5 Заха (Меркли, Куликов) – 58:52' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021