«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов забросил шайбу и отдал две передачи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк (2), Нолан Патрик, Джоэль Фараби и Иван Проворов. Кроме того, на счету россиянина две результативные передачи.
У «дьяволов» отличились Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. На счету российского защитника Дмитрия Куликова одна результативная передача. Никита Гусев провёл на льду 19.02 и заработал показатель полезности «-2».
Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Филадельфия» примет «Нью-Йорк Айлендерс» 31 января и 1 февраля, а «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 30 и 31 января.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Проворов, Ворачек) – 15:03' (5x4) 0:2 ван Римсдайк (Проворов, Жиру) – 20:59' (5x4) 1:2 Маклауд (Вуд, Бастиан) – 31:59' (5x5) 2:2 Зейджак (Юнссон, Куокканен) – 36:43' (5x5) 2:3 Патрик (Жиру, Конечны) – 47:03' (5x5) 2:4 Фараби (Лотон) – 52:36' (5x5) 2:5 Проворов – 58:24' (en) 3:5 Заха (Меркли, Куликов) – 58:52' (5x5)
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