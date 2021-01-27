«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов забросил шайбу и отдал две передачи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк (2), Нолан Патрик, Джоэль Фараби и Иван Проворов. Кроме того, на счету россиянина две результативные передачи.

У «дьяволов» отличились Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. На счету российского защитника Дмитрия Куликова одна результативная передача. Никита Гусев провёл на льду 19.02 и заработал показатель полезности «-2».

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Филадельфия» примет «Нью-Йорк Айлендерс» 31 января и 1 февраля, а «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 30 и 31 января.