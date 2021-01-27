Евгений Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, догнав Яромира Ягра
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.
В составе «Питтсбурга» голы на свой счёт записали американский форвард Джейсон Цукер и финский нападающий Каспери Капанен. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин принял участие во второй голевой комбинации, сделав результативную передачу.
Благодаря этому результативному действию Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат знаменитого чеха Яромира Ягра. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1079 баллов.
Клубный рекорд принадлежит владельцу «Питтсбурга» Марио Лемье (1723), второе место занимает капитан команды Сидни Кросби (1270).
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