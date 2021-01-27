«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелес Кингз», у Капризова «-1»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Макдермид и Карл Грундстрём. У «Миннесоты» единственный гол забил Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 19.52 на льду заработал показатель полезности «-1».
Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Миннесота» дома сыграет с «Колорадо Эвеланш» 31 января и 1 февраля, а «Кингз» примут «Анахайм Дакс» 3 февраля.
Ранее в рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), «Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ), «Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» (3:5), «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2), «Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз» (3:4 Б), «Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ), «Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).
- 27 января 2021
-
07:57
-
07:54
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:02
-
06:49
-
06:42
-
06:31
-
06:30
-
06:16
-
06:14
-
06:06
-
05:57
-
05:45
-
03:40
- 26 января 2021
-
23:43
-
23:22
-
22:57
-
22:09
-
21:55
-
21:33
-
20:52
-
20:37
-
19:55
-
19:47
-
19:27
-
19:10
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:36
-
18:25
-
17:47
-
17:26