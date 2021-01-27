«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелес Кингз», у Капризова «-1»

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Макдермид и Карл Грундстрём. У «Миннесоты» единственный гол забил Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 19.52 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Миннесота» дома сыграет с «Колорадо Эвеланш» 31 января и 1 февраля, а «Кингз» примут «Анахайм Дакс» 3 февраля.

Ранее в рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), «Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ), «Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» (3:5), «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2), «Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз» (3:4 Б), «Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ), «Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» (6:4).