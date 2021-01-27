Гол Наместникова не спас «Детройт» от поражения в матче с «Далласом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Йон Клинберг и Джейсон Дикинсон. Российский форвард Денис Гурьянов отдал две результативные передачи. Александр Радулов отыграл 18.34 и заработал показатель полезности «0», а вратарь Антон Худобин отразил 20 бросков из 21.

В составе «Детройта» единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников.

«Даллас» выиграл третий матч подряд на старте сезона, а «Ред Уингз» потерпели третье подряд поражение. В следующем матче команды сыграют между собой 29 января, затем «Даллас» 31 января и 1 февраля проведёт выездные матчи с «Каролиной Харрикейнз», а «Детройт» в те же дни примет «Флориду Пантерз».