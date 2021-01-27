Проворов вошёл в топ-3 «Филадельфии» по матчам с 3+ очками среди защитников до 25 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк (2), Нолан Патрик, Джоэль Фараби и Иван Проворов. Кроме того, на счету россиянина две результативные передачи. Это пятый матч в карьере 24-летнего Проворова, в котором он набрал минимум три очка.

По этому показателю россиянин вышел на третье место среди защитников до 25 лет в истории «Флайерз», разделив эту позицию с Гордом Мёрфи, Томасом Эрикссоном и Беном Уилсоном. Первые два места делят Йони Питкянен и Том Блэдон, в активе которых по шесть матчей с 3+ очками.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Филадельфия» примет «Нью-Йорк Айлендерс» 31 января и 1 февраля, а «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 30 и 31 января.